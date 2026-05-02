Farioli nella storia: Porto campione, è il più giovane tecnico italiano a vincere un campionato all’estero

Stagione dominante per i Dragões, sempre in vetta e protagonisti di un percorso quasi perfetto culminato con il titolo

L'attesa è finita, il Porto può festeggiare il suo trentunesimo campionato vinto; un trionfo avvenuto dopo una stagione praticamente perfetta in patria dove la squadra allenata da Francesco Farioli è stata in testa dall'inizio.

Eppure, nonostante un campionato condotto totalmente, ci sono stati momenti in cui è apparsa anche un po' di paura di non riuscire a concretizzare il vantaggio accumulato nei mesi. Una lotta a tre con Benfica e Sporting Lisbona, le altre due grandi del calcio portoghese, che questa volta però dopo essersi divisi gli ultimi titoli devono lasciare il trono.

È una vittoria ovviamente targata Farioli; il tecnico italiano si conferma uno degli allenatori di spicco tra quelli emergenti. Per lui anche una sorta di rivincita dopo il campionato perso all'ultimo un anno fa con l'Ajax.

PORTO CAMPIONE: I NUMERI DELLA STAGIONE

Allora analizziamola questa stagione trionfale del Porto.

La squadra di Farioli ha raccolto 85 punti in 32 giornate vincendo ben ventisette volte, con soli quattro pareggi e una sconfitta.

64 i goal segnati che fanno del Porto solo il terzo attacco del campionato dietro Sporting e Benfica. Ma i Dragoes sono per distacco la migliore difesa con 15 goal subiti, ovvero sette in meno rispetto alle due rivali.

LA "RIVINCITA" DI FARIOLI

Farioli fa centro al primo anno in Portogallo; un traguardo tutt'altro che scontato considerando appunto che fosse alla prima stagione alla guida del Porto. Il trionfo di Farioli è quello di un tecnico giovane, che da anni dimostra le sue qualità. Di un allenatore che ha saputo calarsi perfettamente nel nuovo contesto e adattare la sua squadra alle necessità.

Lui che nella passata stagione da allenatore dell'Ajax il titolo lo aveva accarezzato, sfiorato e poi se l'era visto sfumare all'ultimo, nel modo peggiore possibile, finendo a un solo punto dalla vetta. Per questo, il successo ottenuto adesso ha un sapore particolare per Farioli, che ha avuto il merito di sapersi rialzare immediatamente da una delusione di questo genere.

Lo riporta goal.com/it