Dopo lo scudetto anche la Coppa Italia: la Fiorentina Women's batte il Brescia (1-0) e firma il double
Il gol della Guagni in avvio di partita è sufficiente per superare il Brescia e conquistare il secondo trofeo della stagione
A cura di Redazione Labaroviola
16 giugno 2017 23:56
L'annata storica della Fiorentina Women's non sembra destinata a finire più e infatti, dopo il primo storico scudetto, arriva anche la vittoria in Coppa Italia. Nella finale contro il Brescia è stato sufficiente un gol della Guagni in avvio di gara per regolare le avversarie e conquistare così il secondo trofeo della stagione.