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Dopo lo scudetto anche la Coppa Italia: la Fiorentina Women's batte il Brescia (1-0) e firma il double

Il gol della Guagni in avvio di partita è sufficiente per superare il Brescia e conquistare il secondo trofeo della stagione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 giugno 2017 23:56
Dopo lo scudetto anche la Coppa Italia: la Fiorentina Women's batte il Brescia (1-0) e firma il double -
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L'annata storica della Fiorentina Women's non sembra destinata a finire più e infatti, dopo il primo storico scudetto, arriva anche la vittoria in Coppa Italia. Nella finale contro il Brescia è stato sufficiente un gol della Guagni in avvio di gara per regolare le avversarie e conquistare così il secondo trofeo della stagione.

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