Ziliani: "Nessuno lo dice ma la media punti più alta negli scontri diretti è di Fiorentina e Atalanta"

Le due outsider viaggiano alla media di due punti a partita negli scontri diretti e per il giornalista de Il Fatto non è un caso

Interessante analisi del giornalista Paolo Ziliani sulla nutritissima ammucchiata al vertice del campionato, rilanciata sul suo profilo X:

"Sette squadre per quattro posti Champions: incredibile ma vero, nella classifica degli scontri diretti la media-punti più alta è di Atalanta e Fiorentina Nel mini torneo delle sfide incrociate tra le prime 7, Atalanta e Fiorentina vantano una media di 2 punti a partita superiore a quella di Juventus (1,50), Napoli e Inter (1,25), Milan (1) e Lazio (0.33). L'Inter ha giocato finora 4 scontri diretti tutti in casa, il Napoli 4 ma di cui 3 in trasferta. Una variabile importante che potrebbe avere una sua incidenza sulla classifica finale"

Domenica sera al Franchi è tempo di Fiorentina-Inter, saranno in grado i viola di alzare ulteriormente l'asticella?

Beltran corre veloce, da esubero senza ruolo a trequartista inamovibile. Il vikingo sempre più decisivo

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