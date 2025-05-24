Ansa: Napoli, 39 feriti e 10 rapine durante la festa scudetto. Il bollettino potrebbe peggiorare

In queste ore Napoli è in festa. Ieri sera, 23 maggio 2025, la squadra di Antonio Conte ha battuto 2-0 il Cagliari allo Stadio Maradona diventando campione d’Italia per la quarta volta nella sua stori...

In queste ore Napoli è in festa. Ieri sera, 23 maggio 2025, la squadra di Antonio Conte ha battuto 2-0 il Cagliari allo Stadio Maradona diventando campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia. Un traguardo definito come “miracoloso” dallo stesso tecnico leccese, che il giorno dopo il trionfo, sta facendo impazzire l'intera città. Un eccesso di baldoria che ha portato momentaneamente il bilancio dei feriti nei pronto soccorso a quota 98 persone.

Il bollettino con il dato ancora “parziale“, viene precisato dall'ANSA, riporta 39 feriti e 10 rapine, tuttavia un altro dato allarmante è stato diffuso via social dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate (Nti) e include anche un morto. Nel dettaglio, il bollettino postato dall’associazione elenca una lunga serie di interventi: al Vecchio Pellegrini si contano 18 feriti (anche per fuochi pirotecnici), 2 stati etilici, 1 sincope, 1 stato d’ansia; all’ospedale San Paolo 16 feriti (traumi e ustioni per fuochi d’artificio) e 1 accoltellato. Al Cardarelli un morto (uomo di 47 anni) per incidente stradale e un pedone investito (ferito). Nelle Tende della Asl Napoli 1 in piazza Plebiscito 52 persone si sono affidate alle cure dei sanitari dei Punti di Primo Intervento; infine nel Ppi Stadio Maradona sono stati assistiti 5 feriti. Il bollettino, nelle prossime ore, è pronto ad aggiornarsi. Lo riporta il Fatto Quotidiano