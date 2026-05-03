Inter campione d’Italia: vittoria per 2-0 contro il Parma, a S.Siro esplode la festa

Le reti decisive di Thuram allo scadere del primo tempo e Mkhitaryan nella ripresa suggellano una stagione straordinaria

L’Inter chiude i conti e si laurea campione d’Italia davanti a un San Siro in festa, superando il Parma per 2-0 al termine di una gara controllata e decisa nei momenti chiave.

Nel primo tempo è il Parma a partire con coraggio, creando qualche occasione – seppur vanificata dal fuorigioco – e mettendo pressione alla difesa nerazzurra. L’Inter risponde crescendo minuto dopo minuto: Dumfries sfiora il gol di testa, Barella colpisce una clamorosa traversa e Suzuki si supera con un doppio intervento decisivo anche su Thuram. Quando il primo tempo sembra destinato a chiudersi senza reti, arriva la svolta: al 45’+1 Thuram riceve in area e incrocia con precisione, battendo Suzuki e portando avanti l’Inter proprio allo scadere.

Nella ripresa, i nerazzurri prendono definitivamente il controllo del match. Lautaro, entrato tra gli applausi, sfiora il raddoppio, mentre Dimarco crea più volte pericoli con i suoi cross. Il Parma prova a reagire, ma senza incidere realmente. Il colpo decisivo arriva all’80’: azione sulla destra di Lautaro e assist teso al centro per Mkhitaryan, che non sbaglia e firma il 2-0 che vale lo scudetto. Nel finale, Frattesi sfiora anche il terzo gol, ma Suzuki evita un passivo più pesante. Al triplice fischio è festa totale: l’Inter è campione d’Italia.