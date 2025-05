Napoli, addio scaramanzia: allo stadio pronto il palco scudetto, dal Comune 500 mila euro per la festa

Il Napoli nella serata di venerdì potrebbe laurearsi Campione d’Italia per la quarta volta nella propria storia, gli azzurri dovranno prima battere il Cagliari per essere sicuri del tricolore. Allo stadio Diego Armando Maradona ci sarà il tutto esaurito. Intanto gli operatori della Lega di Serie A nella giornata di oggi hanno fatto delle prove tecniche riguardanti il palco per l’eventuale consegna della coppa dello Scudetto al Napoli. Si sono presentati stamani a Fuorigrotta e hanno montato il palco nei pressi del centrocampo del terrendo verde del Maradona.

Nel frattempo il Comune di Napoli ha messo a punto il piano per l’ultima di campionato e l’eventuale festa scudetto. Ecco quanto comunicato : “Su disposizione del sindaco Gaetano Manfredi, il Comune garantirà l’allestimento nella serata di venerdì 23 maggio di tre maxischermi per assistere alla partita Napoli-Cagliari, posizionati in Piazza Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Giovanni XXIII° a Scampia“.

È stata inoltre approvata nella Giunta riunitasi ieri, su proposta del Sindaco, la delibera che stabilisce la co-organizzazione in collaborazione con la Società Sportiva Calcio Napoli dei festeggiamenti in occasione della possibile vittoria del Campionato di Serie A. La delibera prevede di co-organizzare in data in via di determinazione in sede di comitato presso la Prefettura con la Società Sportiva Calcio Napoli, un carosello sul lungomare Caracciolo con n. 2 bus scoperti, su cui viaggerà la squadra. L’importo complessivo stanziato dall’Amministrazione Comunale – tra maxischermi e co-organizzazione della sfilata – è di circa 500 mila euro.

Lo riporta areanapoli.it