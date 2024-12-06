L'Atalanta affonda il Milan e sale al primo posto, Fiorentina col Cagliari per restare in scia

Gli uomini di Gasperini non accennano a rallentare, vincono la nona partita consecutiva, volano in vetta e ricacciano il diavolo all'inferno

Nona vittoria consecutiva per l'Atalanta che al Gewiss Stadium ha battuto il Milan per 2-1 grazie al gol decisivo di Lookman all'87'. Di De Ketelaere e Morata le altre reti, nel primo tempo, con i nerazzurri che continuano a volare. Grazie a questo successo infatti la Dea ha scavalcato il Napoli in testa alla classifica, in attesa della gara degli azzurri contro la Lazio in programma per domenica sera al Diego Armando Maradona. Resta a 22 il Milan di Paulo Fonseca che attualmente si trova a -12 dalla vetta.

Lo riporta tuttomercatoweb.com

Venditti omaggia Bove: “Oggi doveva essere qua un amico, gli dedico questo concerto”

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