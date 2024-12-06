Venditti omaggia Bove: "Oggi doveva essere qua un amico, gli dedico questo concerto"
A pochi giorni dal malore che lo ha colpito Bove è sempre in cima ai nostri pensieri. Anche Venditti dal palco del Mandela lo ha omaggiato
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2024 22:41
Il grande cantautore romano Antonello Venditti, autore tra le altre dell'inno giallorosso, è stasera in concerto al Mandela Forum di Firenze. Prima di cominciare lo spettacolo ha dedicato un pensiero allo sfortunato calciatore della Fiorentina Edoardo Bove:
Adani: “Colpani non porta fantasia perchè ha poca libertà. La Fiorentina è Dodò più altri dieci”
https://www.labaroviola.com/adani-colpani-non-porta-fantasia-perche-ha-poca-liberta-la-fiorentina-e-dodo-piu-altri-dieci/279791/