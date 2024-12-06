Venditti omaggia Bove: "Oggi doveva essere qua un amico, gli dedico questo concerto"

A pochi giorni dal malore che lo ha colpito Bove è sempre in cima ai nostri pensieri. Anche Venditti dal palco del Mandela lo ha omaggiato

A cura di Redazione Labaroviola 06 dicembre 2024 22:41

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