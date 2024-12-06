Adani: "Colpani non porta fantasia perchè ha poca libertà. La Fiorentina è Dodò più altri dieci"

Da Colpani a Dodò fino all'esperienza di Palladino alla Fiorentina. Il parere di Lele Adani sul momento viola

Lele Adani, oggi opinionista ma ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla squadra viola:

"Invio un caloroso abbraccio a Edoardo Bove. Sono davvero contento per lui e gli auguro di continuare a realizzare il suo sogno. È un ragazzo genuino e spero che possa ritrovare serenità e felicità nella sua vita. Per la squadra, questa situazione rappresenta un'incognita, anche perché la Fiorentina è composta da un gruppo affiato e pulito. Una situazione simile potrebbe davvero ribaltare gli equilibri. Quanto a Palladino, già ai tempi di Monza avevamo occasione di parlare, e vedevo in lui una mentalità aperta e le qualità per questo mestiere. A Firenze non ha iniziato bene, ma proprio da quei momenti difficili ha saputo reagire, modificando il modulo e dimostrando di non essere legato rigidamente a un'unica idea.

Cassano, che ha giocato con lui a Parma, non immaginava potesse diventare un grande allenatore, mentre io a Firenze capii subito che Mancini, già dai primi allenamenti, aveva il potenziale per diventare un tecnico di alto livello. Da giovane, ero sempre curioso di comprendere il motivo dietro ogni movimento o decisione tattica. Comuzzo mi piace molto, ha ampi margini di crescita e una capacità di imporsi significativa, oltre a un'intelligenza che gli permetterà di migliorarsi in diverse fasi del gioco. Colpani, invece, dovrebbe essere il giocatore capace di portare fantasia, ma giocando da esterno trova meno libertà di manovra. Inoltre, su quella fascia c'è Dodo: per me, la Fiorentina è Dodò più altri dieci"

CASO BOVE, PARLA IL DOTTOR BOLOGNESE

https://www.labaroviola.com/dott-bolognese-risonanza-inderogabile-defibrillatore-sottocutaneo-puo-rompersi-in-uno-scontro-di-gioco/279732/