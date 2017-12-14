CECCHI GORI: "NON HANNO VOLUTO CHE VINCESSIMO LO SCUDETTO. HO CEDUTO BATISTUTA QUANDO HO CAPITO CHE..."

LaPresse ha rilasciato un'anticipazione dell’intervista realizzata da Peter Gomez a Vittorio Cecchi Gori (la versione integrale andrà in onda sabato su Canale 9). Ecco le parole dell'ex patron: “Batis...

LaPresse ha rilasciato un'anticipazione dell’intervista realizzata da Peter Gomez a Vittorio Cecchi Gori (la versione integrale andrà in onda sabato su Canale 9). Ecco le parole dell'ex patron: “Batistuta lo scudetto lo ha vinto con la Roma. L’ho ceduto ai giallorossi per circa 72 miliardi di lire quando ho capito che non avremmo vinto più. Chiamai Sensi per dirgli che anche con lui non ci avrebbero permesso di arrivare primi e che con un attaccante di quel tipo la Roma di allora avrebbe potuto vincere lo scudetto. La Fiorentina non era simpatica, non volevano che vincesse il campionato”.