Il Napoli di Conte è campione d’Italia: 2-0 al Cagliari e quarto scudetto della storia

Il Napoli torna sul trono d’Italia. Con una vittoria per 2-0 al Maradona contro il Cagliari, firmata dai gol di McTominay e Lukaku, la squadra di Antonio Conte conquista il suo quarto scudetto, il primo dopo quello del 2023 con alla guida Luciano Spalletti.

Non è bastato all’Inter il successo in trasferta contro il Como: gli azzurri avevano il destino nelle proprie mani e non hanno fallito l’appuntamento. Per Antonio Conte si tratta del quinto titolo di campione d’Italia in carriera: dopo i tre vinti alla guida della Juventus e lo scudetto conquistato proprio con l’Inter nel 2021, arriva ora la consacrazione con il Napoli. Un traguardo che certifica ancora una volta la sua straordinaria capacità di costruire squadre vincenti.

Questo il palmares della Serie A:

Juventus – 36; Internazionale – 20; Milan – 19; Genoa – 9; Bologna – 7; Pro Vercelli – 7; Torino – 7; Napoli – 4; Roma – 3; Fiorentina – 2; Lazio – 2; Cagliari – 1.