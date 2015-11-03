Notizie Lapo Elkann Fiorentina

Lapo Elkann risponde a Commisso: "Ha rancore nei nostri confronti. Noi non ne abbiamo"
15 gennaio 2022 13:29
Lapo Elkann dalla parte di Vlahovic: "Sei un bravo ragazzo e un grande calciatore"
05 ottobre 2021 15:52
La FIGC ha un nuovo logo, lo ha disegnato Lapo Elkann, cugino del presidente della Juventus
04 ottobre 2021 21:39
Elkann: "Mio cugino Agnelli ha fatto tanto per la Juve ed il calcio italiano e internazionale"
01 marzo 2020 09:01
Lapo Elkann sfotte il conduttore Amadeus: "Normale che la Juve sia davanti all'Inter"
06 febbraio 2020 22:49
Commisso: "Gli sfottò di Lapo Elkann? Lascialo stare poveretto, quello ha i problemi suoi"
04 febbraio 2020 15:24
Lapo Elkann: "La mia squadra del cuore si è confermata la più forte, vincendo l'ottavo scudetto consecutivo…"
20 maggio 2019 18:46
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