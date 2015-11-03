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Notizie Lapo Elkann Fiorentina

Lapo Elkann risponde a Commisso: "Ha rancore nei nostri confronti. Noi non ne abbiamo"

15 gennaio 2022 13:29

Lapo Elkann dalla parte di Vlahovic: "Sei un bravo ragazzo e un grande calciatore"

05 ottobre 2021 15:52

La FIGC ha un nuovo logo, lo ha disegnato Lapo Elkann, cugino del presidente della Juventus

04 ottobre 2021 21:39

Elkann: "Mio cugino Agnelli ha fatto tanto per la Juve ed il calcio italiano e internazionale"

01 marzo 2020 09:01

Lapo Elkann sfotte il conduttore Amadeus: "Normale che la Juve sia davanti all'Inter"

06 febbraio 2020 22:49

Commisso: "Gli sfottò di Lapo Elkann? Lascialo stare poveretto, quello ha i problemi suoi"

04 febbraio 2020 15:24

Lapo Elkann: "La mia squadra del cuore si è confermata la più forte, vincendo l'ottavo scudetto consecutivo…"

20 maggio 2019 18:46

Lapo Elkann arrestato a New York, ha simulato un sequestro per aver perso tutti i soldi tra droga, escort e festini

29 novembre 2016 09:41

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