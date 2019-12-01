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Il Torino batte il Genoa 1-0 ma i tifosi non soddisfatti continuano la protesta contro la squadra

La vittoria del Torino, in trasferta con il Genoa, non placa gli animi dei tifosi granata, evidentemente ancora insoddisfatti dal gioco della squadra. Una settantina di sostenitori granata hanno attes...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 dicembre 2019 15:12
Il Torino batte il Genoa 1-0 ma i tifosi non soddisfatti continuano la protesta contro la squadra -
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La vittoria del Torino, in trasferta con il Genoa, non placa gli animi dei tifosi granata, evidentemente ancora insoddisfatti dal gioco della squadra. Una settantina di sostenitori granata hanno atteso la squadra, nella tarda serata di ieri, lanciando alcuni petardi all'arrivo del pullman nella zona del Filadelfia e dello stadio Olimpico Grande Torino. Una delegazione ha poi parlato con alcuni calciatori per qualche minuto.

Fonte: Ansa

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