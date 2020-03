(ANSA) – ISTANBUL, 24 MAR – “Mio padre al momento sta bene ed è sottoposto alle cure in ospedale”. Lo ha detto Buse Terim Bahcekapili, figlia del mister del Galatasaray, Fatih Terim, ex tecnico della Fiorentina, che ieri sera aveva annunciato di essere risultato positivo al test del coronavirus. “Spero che tutto andrà bene. Grazie a tutti per i vostri auguri e i messaggi. Se possibile, non lasciate le vostre case. Isolatevi a casa”, ha aggiunto la figlia dell’allenatore turco in un messaggio video, in cui ha sottolineato che il padre, 66 anni, non è un fumatore e non soffre di malattie croniche. (ANSA).