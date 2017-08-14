Chiesa al Napoli? L'Ansa replica a De Laurentiis: "Ha parlato così dentro un negozio"

L'Ansa replica al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, per quello che, adesso, diventa un botta e risposta senza esclusione di colpi: "Il presidente del Napoli è in questi giorni a Lipari (non...

L'Ansa replica al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, per quello che, adesso, diventa un botta e risposta senza esclusione di colpi: "Il presidente del Napoli è in questi giorni a Lipari (non a Filicudi come scritto in precedenza). De Laurentiis ha parlato mentre era in un esercizio commerciale e si è prestato per una foto ricordo con il figlio del titolare del negozio che festeggiava il compleanno".