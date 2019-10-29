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Diego Della Valle: "Quando abbiamo visto che era finito un ciclo, abbiamo trovato l'uomo giusto e ora la città è contenta"

Secondo quanto riportato da ANSA, Diego Della Valle è stato intervistato su La7. Ecco le sue parole sulla Fiorentina:"Ieri con mio fratello abbiamo ricordato l’inizio del periodo viola, riprendendo qu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 ottobre 2019 22:15
Diego Della Valle: "Quando abbiamo visto che era finito un ciclo, abbiamo trovato l'uomo giusto e ora la città è contenta" - 18/11/2014 Roma. Rai. Trasmissione televisiva Porta a Porta. Nella foto Diego Della Valle
18/11/2014 Roma. Rai. Trasmissione televisiva Porta a Porta. Nella foto Diego Della Valle
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Secondo quanto riportato da ANSA, Diego Della Valle è stato intervistato su La7. Ecco le sue parole sulla Fiorentina:

"Ieri con mio fratello abbiamo ricordato l’inizio del periodo viola, riprendendo questa società che era sparita dal mondo. L’abbiamo ricostruita insieme ai fiorentini, ci siamo divertiti molto.
E, quando abbiamo visto che il ciclo stava finendo, abbiamo trovato la persona giusta per far stare i fiorentini ancora tranquilli altri 10 o 20 anni. L’uomo lo abbiamo trovato, la città è contenta, tutto funziona. Possiamo dire: missione compiuta. E forza Viola".

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