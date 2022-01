La Polizia indaga sulla striscione affisso contro Commisso per punire il responsabile del gesto

Come scrive Il Corriere dello Sport-Stadio, il lenzuolo contro Commisso è stato rimosso quasi subito dagli agenti della Polizia Municipale. In serata, poi, è arrivata anche una dichiarazione di condanna dell’episodio da parte dell’amministrazione di Palazzo Vecchio, dall’assessore alla sicurezza urbana Benedetta Albanese: “Condanniamo l’immagine offensiva rivolta al patron della Fiorentina così come respingiamo le offese e le minacce ai danni di Vlahovic. Le vicende sportive possono far discutere, ma deve rimanere tutto nell’ambito della civiltà». Le indagini per capire chi abbia appeso lo striscione sono in corso, sotto il coordinamento della Polizia di Stato con cui sta collaborando la Municipale di Firenze. Saranno determinanti le riprese delle videocamere

CECCARINI RIVELA CHE PULGAR POTREBBE ANDARSENE