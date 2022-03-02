Cecchi Gori: "Il mio più grande rimpianto è lo scudetto perso nell'anno della fuga di Edmundo"

Fiorentina-Juve? Bella gara ma io ogni anno ricordavo sempre che bisognava vincere lo scudetto

Vittorio Cecchi Gori presidente del club dal 1993 al 2002, risponde al telefono con voce squillante e un certo entusiasmo. Ecco le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

Stasera c'è Fiorentina-Juve, una sfida sempre particolare.

"Che ricordi che ho... Tutti belli. È una gara speciale, anche se io contrariamente alla tradizione del tifo, ripetevo sempre che la Fiorentina non dovesse accontentarsi di battere la Juve, ma fosse obbligatorio puntare a vincere lo scudetto! Una volta, l'anno di Edmundo ci sono andato proprio vicino... E quello resta il mio più grande rimpianto da presidente.".

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