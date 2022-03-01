Abiti a Firenze in una via che porta il nome di uno della Juventus? Postini domani non danno posta
Nel giorno di Fiorentina-Juventus i postini fiorentini scelgono di non servire colore che abitano in una via che porta il nome qualcuno della Juventus
Postini Fiorentini rende noto che in occasione della partita di domani Fiorentina - Juventus, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia, le spedizioni non saranno effettuate con la stessa cura di sempre nelle seguenti vie:
Via di Tacchinardi
Via Moggi
Via Lippi (e Macia)
Via Agnelli
Via di Buoninsegna
Viale Torricelli (solo i numeri pari)
Borgo Allegri
Via della Chiesa
Via casa Morata
Via di Lapo
Postini Fiorentini inoltre tende a specificare che la partita in questione non ha nessun valore eccezionale. Insomma, una partita come le altre.
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