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Abiti a Firenze in una via che porta il nome di uno della Juventus? Postini domani non danno posta

Nel giorno di Fiorentina-Juventus i postini fiorentini scelgono di non servire colore che abitano in una via che porta il nome qualcuno della Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 marzo 2022 22:30
Abiti a Firenze in una via che porta il nome di uno della Juventus? Postini domani non danno posta -
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Abiti a Firenze in una via che porta il nome di uno della Juventus? Postini domani non danno posta

Postini Fiorentini rende noto che in occasione della partita di domani Fiorentina - Juventus, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia, le spedizioni non saranno effettuate con la stessa cura di sempre nelle seguenti vie:

Via di Tacchinardi
Via Moggi
Via Lippi (e Macia)
Via Agnelli
Via di Buoninsegna
Viale Torricelli (solo i numeri pari)
Borgo Allegri
Via della Chiesa
Via casa Morata
Via di Lapo

Postini Fiorentini inoltre tende a specificare che la partita in questione non ha nessun valore eccezionale. Insomma, una partita come le altre.

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