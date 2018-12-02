Tanti Auguri Francesco Toldo! Compie oggi 47 anni. Storia dal suo arrivo, fino ai tre trofei in viola

L’ex portierone della Fiorentina festeggia oggi il 47° compleanno, in maglia viola vinse due Coppe Italia e una Supercoppa di Lega.Tanti auguri a Francesco Toldo!Nato il 2 dicembre 1971 a Padova, l’ex...

L’ex portierone della Fiorentina festeggia oggi il 47° compleanno, in maglia viola vinse due Coppe Italia e una Supercoppa di Lega.

Tanti auguri a Francesco Toldo!

Nato il 2 dicembre 1971 a Padova, l’ex portiere gigliato giunse a Firenze dal Ravenna, in prestito dalla società di appartenenza, il Milan. Protagonista in viola dal 1993 al 2001, ha giocato 336 partite: fu autore nella promozione in Serie A, poi firmò i successi in Coppa Italia (1996 e 2001) e in Supercoppa Italiana (’96). Grazie alla Fiorentina arriva in Nazionale, dove grazie alle sue parate l’Italia si piazza 2° all’Europeo 2000. Nel 2015 Toldo è stato inserito anche nella Hall of Fame Viola. Tanti auguri Francesco Toldo!

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