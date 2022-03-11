Malesani ricorda: "Batistuta e Rui Costa non vedevano bene Edmundo. Via per colpa di Cecchi Gori"

Akberto Malesani è tornato sulla sua passata esperienza sulla panchina della Fiorentina, riservando una frecciata a Cecchi Gori.

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Alberto Malesani è tornato a parlare della sua passata esperienza con la Fiorentina. Queste le sue parole:

''Quando la società prese Edmundo Antognoni mi chiamò scusandosi per non averci detto nulla. Grande acquisto, ma era un cavallo da domare. Batistuta e Rui Costa non lo accettarono di buon grado, aveva comportamenti non consoni. Io chiesi loro comunque di dargli fiducia perché in allenamento faceva vedere grandi cose e mi ascoltava, a volte, più di altri. Tatticamente era molto intelligente. Il mio addio? Ero pronto al rinnovo e tutti a Firenze mi volevano, non Cecchi Gori. Aveva troppo protagonista, era il suo difetto. Quando mi accordai col Parma fece di tuto per tenermi, ma era tardi''.

GALLI: ''LA FIORENTINA PER FARE IL SALTO DI QUALITA' DEVE TROVARE MEZZE MISURE, ORA O VINCE O PERDE''

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