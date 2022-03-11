Galli: "La Fiorentina per fare il salto di qualità deve trovare mezze misure, ora o vince o perde"

L'ex giocatore Giovanni Galli ha parlato dei temi di casa Fiorentina e del presidente viola Rocco Commisso

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato il dirigente tifoso viola Giovanni Galli. Queste le sue parole:

"Mercato e ambizioni? La Fiorentina ha investito molto, ha calciatori forti, più forti di quelli rossoblu. Ha acquistato Torreira e Nico Gonzalez. È vero che a gennaio ha perso Vlahovic e che a Firenze c’è qualche mugugno, ma ha subito reagito ingaggiando Ikonè, Cabral e Piatek: due talenti e una punta che conosce il campionato e che non ha caso ha avuto un impatto immediato. Ma per un ulteriore salto di qualità serve una cosa: la Fiorentina vince o perde, non ha mezze misure. Difficoltà di Commisso? E' arrivato da poco e ha trovato il Covid: era normale che passasse qualche difficoltà".

LA FIORENTINA VUOLE JOAO VICTOR

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