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Cecchi Gori: "Ho comprato da solo Batistuta, l'ho visto e l'ho preso. Adesso la Fiorentina..."

Su Rai Uno Vittorio Cecchi Gori ha parlato della Fiorentina, queste le sue parole:"Comprai io Batistuta, personalmente vidi una partita della Copa Libertadores. Nessun procuratore me lo nominava, lo v...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2019 09:28
Cecchi Gori: "Ho comprato da solo Batistuta, l'ho visto e l'ho preso. Adesso la Fiorentina..." -
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Su Rai Uno Vittorio Cecchi Gori ha parlato della Fiorentina, queste le sue parole:

"Comprai io Batistuta, personalmente vidi una partita della Copa Libertadores. Nessun procuratore me lo nominava, lo vidi e pensai che fosse perfetto per il campionato italiano. Me lo sono comprato io di persona. De Laurentiis è bravissimo. La Fiorentina è diventata una cosa secolare. Ho una vertenza. Ho incontrato Gravina (presidente Figc ndr) chiedendo di trovare una soluzione, è una brutta pagina anche per la storia del calcio. Fu una serie di avvenimenti abbastanza sfortunati, speriamo di sistemare tutto questo"

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