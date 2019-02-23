Cecchi Gori: "Ho comprato da solo Batistuta, l'ho visto e l'ho preso. Adesso la Fiorentina..."

Su Rai Uno Vittorio Cecchi Gori ha parlato della Fiorentina, queste le sue parole:"Comprai io Batistuta, personalmente vidi una partita della Copa Libertadores. Nessun procuratore me lo nominava, lo v...

Su Rai Uno Vittorio Cecchi Gori ha parlato della Fiorentina, queste le sue parole:

"Comprai io Batistuta, personalmente vidi una partita della Copa Libertadores. Nessun procuratore me lo nominava, lo vidi e pensai che fosse perfetto per il campionato italiano. Me lo sono comprato io di persona. De Laurentiis è bravissimo. La Fiorentina è diventata una cosa secolare. Ho una vertenza. Ho incontrato Gravina (presidente Figc ndr) chiedendo di trovare una soluzione, è una brutta pagina anche per la storia del calcio. Fu una serie di avvenimenti abbastanza sfortunati, speriamo di sistemare tutto questo"