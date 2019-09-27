Toldo: "Commisso è passionale come Cecchi Gori. I passi della Fiorentina sono più piccoli di quelli delle grandi squadre"

Queste le parole rilasciate durante il festival Milano Calcio City dall'ex portiere viola Francesco Toldo a Tuttomercatoweb.com sulla Fiorentina: "Commisso? È molto simile a Vittorio Cecchi Gori, sono...

Queste le parole rilasciate durante il festival Milano Calcio City dall'ex portiere viola Francesco Toldo a Tuttomercatoweb.com sulla Fiorentina: "Commisso? È molto simile a Vittorio Cecchi Gori, sono presidenti passionali. Spero che la Fiorentina torni più in alto. Ribery? Se lo hanno preso vuol dire che ha sostanza. La Fiorentina ora per me deve andare avanti per gradi, purtroppo sta sotto le grandi. Le altre hanno fatto molti passi in avanti, i passi dei viola sono un po' più piccoli. C'è stato il cambio di proprietà e serve tempo. Importante che Chiesa sia rimasto, suo padre sa dargli i giusti consigli".