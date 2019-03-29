Dati: "Domenica salirò su palco insieme a Bati. Ho la pelle d'oca se ripenso.."

L'ex massaggiatore viola Luciano Dati, storico amico di Gabriel Omar Batistuta, ha parlato del Re Leone all'emittente Lady Radio. In merito ad altri temi inerenti alla Fiorentina passata e a quella a...

L'ex massaggiatore viola Luciano Dati, storico amico di Gabriel Omar Batistuta, ha parlato del Re Leone all'emittente Lady Radio. In merito ad altri temi inerenti alla Fiorentina passata e a quella attuale, ha detto: "Ci sarò anch’io sul palco per la festa di Batistuta domenica, sarò presentissimo! Mi sta venendo la pelle d’oca, ripensando a quei nove anni, pensando alle cose che ha fatto Gabriel: a volte non ci credo che ero lì. Credo che meriti queste celebrazioni per il suo 50° compleanno, ci ha lasciato un po’ di caviglie a Firenze, in viola abbiamo sempre fatto delle terapie non d’urto. Bati mi diceva sempre ‘oggi ci penso io’. Cecchi Gori e Della Valle? Non si possono mettere a confronto, io con i Della Valle non ci ho mai lavorato. Vittorio ha regalato tanti aneddoti indimenticabili”.

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