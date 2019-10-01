Cecchi Gori operato d'urgenza ieri per peritonite acuta. Il primario rassicura, ecco le sue condizioni

Il produttore cinematograco Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina, è stato operato d’urgenza a Roma nella notte tra domenica e lunedì, al Policlinico Gemelli, per una appendicite acuta...

Il produttore cinematograco Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina, è stato operato d’urgenza a Roma nella notte tra domenica e lunedì, al Policlinico Gemelli, per una appendicite acuta con peritonite. Ne dà notizia l’ospedale in una nota in cui spiega che Cecchi Gori «è stato ricoverato tramite pronto soccorso e operato d’urgenza di appendicectomia laparoscopica per un’appendicite acuta con peritonite localizzata, dall’equipe del professor Sergio Aleri, direttore della UOC di Chirurgia Digestiva mini invasiva della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs a Roma. Le condizioni del paziente sono stabili e il trend in miglioramento lascia prevedere una rapida dimissione dalla Terapia intensiva post chirurgica, salvo imprevedibili variazioni».

Corriere dello Sport