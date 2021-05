Cecchi Gori: “La mia Fiorentina è stata fatta fallire, mi emoziona parlarne. Vorrei rivederla in alto”

“Mi fanno male queste parole su Firenze – ha detto Vittorio Cecchi Gori a La Nazione – . E lo dico io che non sono stato trattato proprio bene. Non voglio fare polemiche. La mia Fiorentina è stata fatta fallire. Vedo un calcio diverso, la passione conta poco. Per noi questione di cuore, amavamo la squadra della nostra città, mi emoziono a parlarne. Vorrei rivedere in alto la mia Fiorentina”.

