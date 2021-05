Corriere Fiorentino, Commisso poco fast, più furios. Nessuno gli ha mai chiesto di andarsene

Oggi il Corriere Fiorentino parla degli attacchi di Commisso: “E se sulle parole lo si può perdonare, visto che l’italiano non è la sua lingua preferita sui modi e sugli argomenti bisognerebbe avere qualche cautela in più. Non si può accusare i giornalisti di aver attaccato il povero Iachini quando gli stessi dirigenti del club dicono a chiunque che l’unico vero errore della stagione viola è stato confermarlo. Ma nessuno ha mai pensato di chiedere al proprietario della Fiorentina di andarsene. Cominci a vincere qualche partita e si accorgerà che i giornalisti non ce l’hanno con lei. Magari un po’ meno furios solo un filo più fast”.

