Commisso ci ripensa, passi in avanti sul nuovo Franchi: un punto cruciale è l’area commerciale

Un incontro interlocutorio ma positivo, così viene definito da Palazzo Vecchio il vertice tra Rocco Commisso e il sindaco Nardella per parlare del restyling dello stadio Franchi con i soldi del Recovery Fund, anche se alla fine né il patron né il primo cittadino hanno rilasciato dichiarazione. Passi avanti pare che Commisso si sia convinto sull’utilità del progetto per la Fiorentina e per il quartiere di Campo di Marte. Sui tempi Nardella non ha potuto che ripetere quanto già dichiarato pubblicamente: i lavori dovranno iniziare entro la fine del 2024. La tabella di marcia è già iniziata. Un punto cruciale che sta a cuore a Commisso è la metratura dell’area commerciale che però è legata al bando. Nei prossimi giorni altri approfondimenti tra le parti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, A CONFRONTO GLI SFOGHI DI DELLA VALLE UN TÈ DA BABINGTON. VISTE SCENE DA LONGOBARDA