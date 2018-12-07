E' morto Radice, portò la Fiorentina in vetta nel 92. Incantava con il suo calcio totale

E' morto Luigi Radice, detto Gigi, 83 anni, milanese. Se n'è andato un vero Grande del calcio italiano. Prima giocatore, 10 anni al Milan col quale vinse -fra i tanti trofei- la Coppa campioni nel '63...

E' morto Luigi Radice, detto Gigi, 83 anni, milanese. Se n'è andato un vero Grande del calcio italiano. Prima giocatore, 10 anni al Milan col quale vinse -fra i tanti trofei- la Coppa campioni nel '63. Poi allenatore per 30 anni fino al 1997. Ha allenato grandi squadre come Torino, Inter, Milan, Fiorentina, Roma, Bologna e ha vinto uno storico scudetto col meraviglioso Toro nel 1976, capace di incantare col suo calcio totale. E’ stato allenatore della Fiorentina due volte, nella stagione '73-'74 e negli anni '91-'93, quando fu chiamato da Cecchi Gori per sostituire Lazaroni. Fu protagonista con la Fiorentina di un inizio di stagione scintillante, quando portò la squadra viola in cima alla classifica a dicembre 1992 prima di essere esonerato dopo una lite con il Presidente ad inizio gennaio '93, stagione, dopo il suo addio, che si concluse con la retrocessione della squadra viola.