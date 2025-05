Cecchi Gori: “Kean miglior centravanti italiano. Fiorentina fai come me con Batistuta”

Vittorio Cecchi Gori non ha mai smesso di seguire la sua Fiorentina. L’indimenticato ex presidente gigliato, l’ultimo ad aver sollevato un trofeo, la Coppa Italia del 2001, continua a vivere con passione le vicende della squadra tra campionato e coppe europee. Intervenuto quest’oggi in esclusiva ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione “Garrisca al Vento”, ha detto la sua sul momento viola, tra dubbi su Palladino, elogi a Moise Kean e un chiaro messaggio a Commisso.

“Palladino? A Firenze non si mette mai tutti d’accordo”

Sul nome dell’allenatore, che divide il tifo e l’ambiente, Cecchi Gori è cauto ma lucido: “Un allenatore si conosce davvero solo lavorandoci insieme. Da fuori è difficile giudicare. Però la Fiorentina quest’anno ha fatto bene. Va ricordato che l’allenatore da solo non è determinante: molto dipende dai giocatori e dalla qualità della rosa. Guardate il Napoli: se quest’anno vince lo scudetto, è anche perché Conte ha scelto personalmente i suoi uomini. È così che si può fare meglio”.

“Kean è il miglior centravanti italiano: la Juve ha sbagliato a lasciarlo andare”

Sul nome del momento, Moise Kean, l’ex presidente è netto e senza esitazioni: “A me è sempre piaciuto. L’avrei preso prima, già ai tempi della Juventus. Mi ha sempre colpito: si vedeva lontano un miglio che avrebbe fatto il salto. Oggi è forse il miglior centravanti italiano”.

“Commisso deve tenerselo stretto: certi attaccanti non si trovano più”

Non manca un consiglio diretto al patron viola Rocco Commisso, proprio in merito alla gestione del talento azzurro: “Il rapporto con i giocatori è fondamentale, e bisogna anche saperli accontentare. Kean è cresciuto nella Juve, ma Firenze deve tenerlo a tutti i costi. Un attaccante così non lo trovi facilmente”.

“Con Batistuta servì un progetto vero. Vale ancora oggi”

E infine, il ricordo si fa amarcord. Quando si parla di grandi attaccanti, inevitabile il nome di Gabriel Batistuta, simbolo della Fiorentina degli anni ’90: “Ogni campione sogna Barcellona o Real Madrid. Ma Firenze è una piazza importante. Io convinsi Batistuta con un progetto serio e ambizioso. Lo stesso si può fare oggi, con i giocatori giusti e una squadra costruita con criterio”.