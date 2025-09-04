"Cecchi Gori nella storia della Fiorentina, anche se sappiamo tutti come è andata a finire"

Il vice di Pioli ripercorre gli anni da calciatore a Firenze con alla guida un presidente che ancora oggi divide i tifosi della Fiorentina

Non solo il presente in panchina accanto a Stefano Pioli. Andrea Tarozzi, attuale vice allenatore della Fiorentina, ha voluto ricordare anche la sua esperienza da calciatore in maglia viola, intervistato ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Tra i temi toccati, anche il rapporto con Vittorio Cecchi Gori, presidente di quella squadra.

“Cecchi Gori è stato un presidente che secondo me ha dato tanto. Ricordo che spesso veniva negli spogliatoi. È un presidente che ha fatto la storia della Fiorentina in quegli anni, anche se poi sappiamo tutti come è andata a finire.”

Un ricordo affettuoso, ma anche realistico, quello di Tarozzi, che non dimentica le difficoltà vissute nella parte finale della sua avventura in viola. “Io ho un bel ricordo di lui, nonostante l’ultimo anno sia stato veramente drammatico per tutti. Fu un momento molto duro perché la squadra, per valori, non meritava la posizione in classifica, ma quando ci sono cose esterne che ti fanno pensare a tutt’altro che agli allenamenti diventa difficile dare il massimo.” Un tuffo nel passato che mostra quanto il legame tra Tarozzi e Firenze resti ancora oggi profondo, al di là dei ruoli cambiati.