Cecchi Gori operato d'urgenza a causa di una appendicite al Gemelli. Condizioni stabili
Operazione d'urgenza nella notte, presso il Policlinico Gemelli di Roma, per Vittorio Cecchi Gori a causa di una appendicite acuta con peritonite: l'intervento, informa il nosocomio, è andato bene e a...
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2019 12:56
Operazione d'urgenza nella notte, presso il Policlinico Gemelli di Roma, per Vittorio Cecchi Gori a causa di una appendicite acuta con peritonite: l'intervento, informa il nosocomio, è andato bene e al momento le condizioni del paziente sono stabili e il trend in miglioramento lascia prevedere una rapida dimissione dalla terapia intensiva post chirurgica.
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