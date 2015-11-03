Notizie Operazione Fiorentina

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Parisi dopo l'operazione: "Grazie a chi mi ha sostenuto, le difficoltà ci rendono più forti"

18 maggio 2026 22:02

Zanardi è stato operato di nuovo al cervello, le sue condizioni restano gravi, è ricoverato in terapia intensiva

29 giugno 2020 20:13

Pezzella oggi si opera allo zigomo: minimo tre giornate fuori, tornerà a fine anno?

26 novembre 2019 11:23

Batistuta di nuovo operato: "Ora ho la speranza di poter tornare a camminare normalmente..."

04 ottobre 2019 00:10

Cecchi Gori operato d'urgenza a causa di una appendicite al Gemelli. Condizioni stabili

29 settembre 2019 12:56

Batistuta si è operato alla caviglia, ora il recupero: "Grazie per tanto amore e preoccupazione"

17 settembre 2019 19:36

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