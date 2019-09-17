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Batistuta si è operato alla caviglia, ora il recupero: "Grazie per tanto amore e preoccupazione"

Batistuta si è operato alla caviglia sinistra e tutto è andato bene. Questo è quello che scrive il Re Leone sul suo profilo Instagram: "La prima tappa è superata, la protesi alla caviglia sinistra è g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2019 19:36
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Batistuta si è operato alla caviglia sinistra e tutto è andato bene. Questo è quello che scrive il Re Leone sul suo profilo Instagram: "La prima tappa è superata, la protesi alla caviglia sinistra è già una realtà, ora andiamo verso il recupero. Grazie per tanto amore e preoccupazione".

 

Batistuta si è operato alla caviglia, ora il recupero: "Grazie per tanto amore e preoccupazione"

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