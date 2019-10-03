Batistuta di nuovo operato: "Ora ho la speranza di poter tornare a camminare normalmente..."
Gabriel Batistuta si è sottoposto ad un'altra operazione ed ha postato una foto sul suo profilo instagram: “Grazie al dottor Beat Hintermann e alla sua squadra - si legge - per l’operazione che mi dà...
A cura di Redazione Labaroviola
04 ottobre 2019 00:10
Gabriel Batistuta si è sottoposto ad un'altra operazione ed ha postato una foto sul suo profilo instagram: “Grazie al dottor Beat Hintermann e alla sua squadra - si legge - per l’operazione che mi dà speranza di tornare a camminare con normalità. Sto facendo riabilitazione, grazie per l’appoggio ai miei fan incondizionati”