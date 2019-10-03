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Batistuta di nuovo operato: "Ora ho la speranza di poter tornare a camminare normalmente..."

Gabriel Batistuta si è sottoposto ad un'altra operazione ed ha postato una foto sul suo profilo instagram: “Grazie al dottor Beat Hintermann e alla sua squadra - si legge - per l’operazione che mi dà...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 ottobre 2019 00:10
Batistuta di nuovo operato: "Ora ho la speranza di poter tornare a camminare normalmente..." -
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Gabriel Batistuta si è sottoposto ad un'altra operazione ed ha postato una foto sul suo profilo instagram: “Grazie al dottor Beat Hintermann e alla sua squadra - si legge - per l’operazione che mi dà speranza di tornare a camminare con normalità. Sto facendo riabilitazione, grazie per l’appoggio ai miei fan incondizionati”

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