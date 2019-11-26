Pezzella oggi si opera allo zigomo: minimo tre giornate fuori, tornerà a fine anno?

German Pezzella è nuovamente costretto all'operazione. Oggi il capitano della Fiorentina si sottoporrà ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura dello zigomo destro. I tempi di recup...

German Pezzella è nuovamente costretto all'operazione. Oggi il capitano della Fiorentina si sottoporrà ad un intervento chirurgico per la riduzione della frattura dello zigomo destro. I tempi di recupero rispetto a quelli di sei mesi fa potrebbero essere più lunghi perchè la zona dove si opererà sarà la stessa di quella precedente, quindi un punto piuttosto delicato. Sarà sicuramente fuori con Lecce, Cittadella e Torino. Forse recupererà per le sfide contro Inter e Roma. Questo è quanto scrive La Nazione.