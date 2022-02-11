Adani ricorda: "Cecchi Gori ogni anno rinnovava Batistuta e Rui Costa e gli dava 1 miliardo in più"

Adani ricorda Vittorio Cecchi Gori e il suo modo di gestire la Fiorentina, Adani è stato anche un giocatore viola in quelle stagioni

Nel corso della Bobo Tv Lele Adani, ex giocatore viola dal 1999 al 2002, ha parlato del calcio attuale paragonandolo con il calcio di 20 anni fa, citando proprio la sua Fiorentina e la gestione Cecchi Gori, le sue parole: "Vittorio Cecchi Gori ogni anno rinnovava aumentava il contratto, almeno di 1 miliardo a Batistuta, a Toldo, a Rui Costa, sul mercato prendeva gente come Chiesa, Mijatovic, Di Livio, gente che decideva le finali di Champions League e le vinceva, gente abituata a vincere sempre. E non lo faceva all'Inter o al Milan, lo faceva alla Fiorentina. Quelli erano i giocatori che voleva e che prendeva, ed ogni anno Rui, Bati, Toldo avevano sempre il rinnovo nonostante le tante richieste. Adesso quel tempo li è finito, ma non per la Fiorentina, per tutti, lo fa solo la Juventus" conclude Adani.

IL MI PIACE DI VLAHOVIC PER LA VITTORIA DELLA FIORENTINA

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