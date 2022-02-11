La Fiorentina vince, Milenkovic segna e sui social arriva il mi piace di Vlahovic al trionfo viola

Dusan Vlahovic contento per la gioia della Fiorentina e del suo amico Milenkovic per il gol all'ultimo minuto contro l'Atalanta

"Per me sarà una partita come le altre". A Torino Dusan Vlahovic si è ambientato a tempo di record e guarda già alla prossima sfida contro la Fiorentina con grande professionalità. "Siamo qui per giocare a calcio - ha detto dopo la sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo - le altre cose non mi interessano tanto". Scrive Tuttosport

Dopo il gol all'esordio con la maglia della Juventus dopo soli 13' di gioco, il gigante serbo ha messo lo zampino anche nel passaggio del turno di Coppa Italia, propiziando il decisivo autogol di Ruan. Ora il suo ritorno a Firenze è più vicino che mai: se prima la data era fissata per 22 maggio, ultima giornata di campionato, ora i suoi ex tifosi lo rivedranno al Franchi già il 2 marzo per l'andata della semifinale di Coppa Italia. Nonostante le sue parole, anche il 22enne serbo sembra non vedere l'ora di affrontare il suo passato e i suoi ex compagni di squadra.

Tra gli ex compagni di squadra in questione c'è anche Nikola Milenkovic, connazionale e grande amico del bomber classe 2000. Il difensore viola ha festeggiato la vittoria contro l'Atalanta - e il suo gol decisivo segnato proprio all'ultimo respiro - con un post su Instagram che lo ritrae in compagnia degli altri giocatori serbi della Fiorentina, Aleksa Terzic e Matija Nastasic. "Emozione unica! Si vola in semifinaleeeeee! Forza grande Viola!", si legge nella didascalia.

Tra i tantissimi i like ricevuti dallo scatto social, dall'ex capitano German Pezzella fino al nuovo numero 9 viola Arthur Cabral, spicca a sorpresa proprio quello di Vlahovic, in questo momento non propriamente amato a Firenze: segno di un legame profondo sia con Milenkovic e sia con tutti i suoi ex compagni della Fiorentina. E forse scalpita anche per rivedere il compagno di nazionale, amico fraterno, questa volta da avversario. Sul campo che lo ha visto crescere e diventare grande. Ed altro che una partita come le altre per Vlahovic quella del 2 marzo...

VERDONE COMMENTA LA CESSIONE DI VLAHOVIC ALLA JUVENTUS

https://www.labaroviola.com/verdone-vicino-ai-tifosi-viola-mi-dispiace-che-ogni-volta-gli-vendono-il-piu-forte-alla-juventus/165039/