Verdone vicino ai tifosi viola: "Mi dispiace che ogni volta gli vendono il più forte alla Juventus"

Caro Verdone ha espresso parole di affetto e vicinanza ai tifosi della Fiorentina dopo l'epilogo della vicenda Vlahovic

Il noto attore romano e romanista Carlo Verdone ha parlato quest'oggi della vicenda Vlahovic con la Fiorentina a New Sound Level 90FM, queste le sue parole registrate da Leggo: «Vedendo il caso Vlahovic ho provato dispiacere per i tifosi della Fiorentina, ogni volta che hanno un giocatore che funziona glielo portano via e spesso va alla Juve. Stessa cosa è successa anche alla Roma, che ha perso giocatori che stanno dominando nel calcio europeo messi nel contesto giusto. Mi viene in mente Salah che nel campionato inglese fa faville perché ha la squadra giusta».

IL GIUDICE SPORTIVO E LA DECISIONE DI NON CONSIDERARE GLI INSULTI RAZZISTI

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