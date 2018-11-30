Tifosi Vip Firenze: "Con i giovani non si sogna, vedi Chiesa e sai che andrà via. Cecchi Gori..."

La Repubblica intervistato tre tifosi Vip della Fiorentina molto noti a Firenze, queste le loro parole:Sandro Fratini (imprenditore alberghiero): “Dal punto di vista imprenditoriale capisco la gestion...

La Repubblica intervistato tre tifosi Vip della Fiorentina molto noti a Firenze, queste le loro parole:

Sandro Fratini (imprenditore alberghiero): “Dal punto di vista imprenditoriale capisco la gestione oculata, quindi comprendo anche il progetto giovani, ma se ti fai scappare nazionali come Zaniolo e Mancini forse qualcosa non funziona”.

Alessandro Frassinelli (manager della ristorazione): “Il nuovo stadio? Io non ci penso, come faccio a immaginare la Fiorentina tra 5 o 6 anni?. E da qui ad allora che facciamo? Io non ce l’ho con i Della Valle, finché non ci sono compratori è inutile essere faziosi. Non smetterò mai di amare la mia squadra, ma ammetto che emozionarsi è sempre più difficile, e se ho una foto con Diego Della Valle scattata la notte del ritorno in A, devo anche ammettere che rimpiango un po’ la passione di Cecchi Gori e sua mamma Valeria che faceva il gesto dell’ombrello in tribuna d’onore”.

Manfredi Lucibello (regista cinematografico): “Fino a non molti anni fa l’idea che sognare fosse possibile era ancora viva. Oggi guardi Chiesa e sai già che andrà via. Tutto questo mi rende molto triste“.