Cecchi Gori: “Solo io posso salvare la Fiorentina dal declino. L’attuale società, per adesso, ha sbagliato tutto”

Nei giorni in cui il presidente Rocco Commisso ha ribadito, per l’ennesima volta, che la Fiorentina non è in vendita, l’ex presidente viola Vittorio Cecchi Gori, è tornato a dire la sua sulla società al programma Rai “La volta buona”.

Le sue parole senza mezzi termini: “Soltanto io potrei salvare la situazione della Fiorentina. Tornando come presidente onorario, con una cordata fiorentina, lo potrei anche fare. Speriamo che quelli che ci sono adesso riescano a fare qualcosa, perché finora è stato sbagliato tutto”.