12 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:51

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Cecchi Gori: “Solo io posso salvare la Fiorentina dal declino. L’attuale società, per adesso, ha sbagliato tutto”

News

Cecchi Gori: “Solo io posso salvare la Fiorentina dal declino. L’attuale società, per adesso, ha sbagliato tutto”

Redazione

12 Dicembre · 15:28

Aggiornamento: 12 Dicembre 2025 · 15:30

TAG:

#FiorentinaCecchi GoriCommisso

Condividi:

di

L'ex presidente Viola, Vittorio Cecchi Gori, ospite in collegamento a La Volta Buona, ha voluto dire la sua sulla gestione Commisso

Nei giorni in cui il presidente Rocco Commisso ha ribadito, per l’ennesima volta, che la Fiorentina non è in vendita, l’ex presidente viola Vittorio Cecchi Gori, è tornato a dire la sua sulla società al programma Rai “La volta buona”. 

Le sue parole senza mezzi termini: “Soltanto io potrei salvare la situazione della Fiorentina. Tornando come presidente onorario, con una cordata fiorentina, lo potrei anche fare. Speriamo che quelli che ci sono adesso riescano a fare qualcosa, perché finora è stato sbagliato tutto”. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio