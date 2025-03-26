Cecchi Gori: "Oscar per Scudetto Fiorentina? Li avrei vinti entrambi, ma lo Scudetto me l'hanno rubato"

Vittorio Cecchi Gori, ex presidente viola, è stato ospite del programma La volta buona su Rai Uno, dove gli è stato chiesto se avrebbe barattato un premio Oscar per lo Scudetto della Fiorentina nei su...

A cura di Redazione Labaroviola 26 marzo 2025 17:20

Condividi