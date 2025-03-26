Cecchi Gori: "Oscar per Scudetto Fiorentina? Li avrei vinti entrambi, ma lo Scudetto me l'hanno rubato"
Vittorio Cecchi Gori, ex presidente viola, è stato ospite del programma La volta buona su Rai Uno, dove gli è stato chiesto se avrebbe barattato un premio Oscar per lo Scudetto della Fiorentina nei su...
A cura di Redazione Labaroviola
26 marzo 2025 17:20
Vittorio Cecchi Gori, ex presidente viola, è stato ospite del programma La volta buona su Rai Uno, dove gli è stato chiesto se avrebbe barattato un premio Oscar per lo Scudetto della Fiorentina nei suoi anni da presidente. Questa la sua risposta:
"Io l'Oscar l'ho vinto tre volte, ma lo Scudetto me l'hanno rubato. Il cinema è la mia passione, ma adesso parlo da tifoso. Lo Scudetto l'abbiamo perso, non per nostra colpa, e se proprio devo accontentarmi, posso dire che gli Oscar vanno bene".