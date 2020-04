Ecco alcune delle parole rilasciate a 30° Minuto da Giancarlo Antognoni: “Ho compiuto gli anni da poco ma lo spirito è quello di sempre forse perchè vivo tra i giovani, sono loro che mi danno la spinta per continuare. In questo momento bisogna stare a casa, la libertà non ha prezzo speriamo che possa tornare presto.Questo 2020 ce lo ricorderemo per sempre. Ho passato un compleanno anomalo ma ho ricevuto tantissimi auguri. Fiorentina? Ho vissuto le ultime tre stagioni da dirigente. Cecchi Gori ha vinto tre trofei mentre i Della Valle l’hanno riporta in Europa. Commisso è arrivato da poco, ha un grande entusiasmo quindi un po’ mi ricorda Cecchi Gori per la sua conduzione a livello familiare. Iachini ha le sue caratteristiche penso che nei 90′ anche la componete tecnica fa la differenza, sta facendo un buon lavoro. Tra i calciatori viola sono da sottolineare Milenkovic e Castrovilli, è il giovane più forte del calcio italiano insieme a Sensi e Tonali”.