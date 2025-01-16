Cecchi Gori su Batistuta: "Al mediatore che lo trattava dissi di andare in Argentina e portarmelo, altrimenti gli avrei tagliato la gola"
Se non gli avessi dato Batistuta all'amico Sensi, sicuramente la Roma non avrebbe vinto l'ultimo tricolore
Il Presidente storico della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori si è raccontato ai microfoni di Alcazar, un canale podcast web, riportando un aneddoto curioso su come ha scoperto il goleador argentino, poi diventato una bandiera viola, Gabriel Omar Batistuta: "Se io non gli davo Batistuta all'amico Sensi, sicuramente non vinceva l'ultimo tricolore. Quindi se la Roma ha vinto lo scudetto lo deve in parte anche a me".
Alla domanda arrivata subito dopo su come ha scoperto il futuro campione viola, l'ex Presidente gigliato esclama: "Vidi una partita a Los Angeles della Copa Libertadores e nessuno mi aveva mai parlato di Batistuta, tuttavia guardandolo mi è salito il desiderio di portarlo a Firenze, esclamai dentro di me: 'Ammazza ma questo è davvero forte, soprattutto per il campionato italiano'. Siccome avevo incaricato uno di questi mediatori per portarmi un attaccante, gli dissi di contattare il club di Batistuta e portarmelo, altrimenti gli avrei tagliato la gola".
"Comprammo Batistuta per 1 miliardo e mezzo di vecchie lire, poco per quei tempi, e quando arrivò in Italia per le prime due partite non lo facevano giocare perchè lo avevo comprato io. Se sei un Presidente che non conosce il mondo del pallone e non ha mai giocato a calcio, non lo fare, perchè se lo dai in mano ad avventurieri, che pensano solo a fare lo stadio e non hanno amore per la squadra, è tutta un'altra cosa, ritornando al discorso della Roma di oggi".
L'ultima domanda se le mancasse la balaustra dello stadio Artemio Franchi, esclama: "Certo che mi manca, ma oggi è un pasticcio, a me ne hanno fatte di tutti i colori, lasciamo stare."RIGANÒ ATTACCA: “LE PAROLE DI PALLADINO SU GUDMUNDSSON FANNO EMERGERE LA SUA CONFUSIONE”
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