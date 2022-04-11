Cecchi Gori ricorda: "Lo scudetto perso contro il Milan è il mio rimpianto più grande. Firenze unica"

Vittorio Cecchi Gori è tornato a Firenze in questi giorni, l'ex patron viola ha parlato sia del passato che del presente viola

A cura di Redazione Labaroviola 11 aprile 2022 18:18

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