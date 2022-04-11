Cecchi Gori ricorda: "Lo scudetto perso contro il Milan è il mio rimpianto più grande. Firenze unica"
Vittorio Cecchi Gori è tornato a Firenze in questi giorni, l'ex patron viola ha parlato sia del passato che del presente viola
L’ex patron della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha parlato a Radio Toscana, queste le sue parole:
“Ogni volta che vengo a Firenze trovo sempre tanto affetto da parte dei tifosi della Fiorentina, questa città è speciale, mi fa stare veramente bene, è famigliare. Non dovevamo fallire, non doveva succedere, il resto è stato bello anche se non c’è stato modo di rifarsi. Con Antognoni si poteva evitare il divorzio, meglio averlo come consigliere. La squadra adesso va bene, la mia era una grande Fiorentina, il mio rimpianto è aver perso il campionato con il Milan” conclude Cecchi Gori.
LA FIORENTINA CELEBRA COSI IKONE'
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