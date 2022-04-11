La Fiorentina celebra Ikonè sui social con il tormentone del momento: ''Mangia bene mio fratello''
Tutti pazzi per i neo acquisti Ikonè e Cabral, che con due splendide reti hanno centrato la prestigiosissima vittoria a Napoli.
A cura di Redazione Labaroviola
11 aprile 2022 16:16
La fantastica vittoria sul campo del Napoli da parte della Fiorentina ha scatenato una vera e propria baraonda viola dalle parti di Firenze. Nel frattempo, la Fiorentina celebra Jonathan Ikonè, autore di uno splendido gol sui social, ''scomodando'' lo slogan tormentone del momento, che da tempo impazza letteralmente su tutti i canali della società lanciato dalla pagina Suffering Fiorentina. Qui di seguito il post della società su Instagram: