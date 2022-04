La premonizione di Cecchi Gori: “Vlahovic non farà più la differenza come attaccante. Giusta cessione”

Vittorio Cecchi Gori si trova a Firenze, l’ex presidente della Fiorentina ha parlato della nuova realtà viola e anche della cessione a gennaio di Dusan Vlahovic alla Juventus. Le sue parole raccolte da TMW: “Per me è stata un’ottima cessione, la Fiorentina lo ha ceduto bene. Non credo che possa fare ancora la differenza come attaccante. Piatek poi lo sta sostituendo bene, i suoi gol li ha fatti” conclude Cecchi Gori.