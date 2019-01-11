Cecchi Gori: "Vorrei tornare al Franchi, ma non se secca ai Della Valle. Darei consigli come per Batistuta..."

L'ex patron della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha parlato al Corriere della Sera dell'opportunità di tornare al Franchi: "Non ci sono più stato e tornerei volentieri, ma non vorrei che i Della Vall...

A cura di Paolo Lazzari 11 gennaio 2019 16:44

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