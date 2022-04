Cecchi Gori difende Antognoni e attacca la Fiorentina: “Non condivido quello che gli è stato fatto”

Vittorio Cecchi Gori si trova a Firenze, l’ex presidente della Fiorentina ha parlato della nuova realtà viola e anche della separazione con Giancarlo Antognoni. Le sue parole raccolte da TMW

Oggi ha incontrato Antognoni. Le dispiace che sia uscito dalla società?

“Certo che mi dispiace per Giancarlo, è attaccato alla Fiorentina e se ne intende di calciatori. Non condivido quello che gli è stato fatto. Vedrete che adesso qualcuno se lo prenderà, anche se lui non vuole andarsene da Firenze”

Cosa ne pensa invece del nuovo logo della Fiorentina?

“A me il logo mi scuote poco. Io sono del parere di rifarmi alla tradizione. Io da ragazzino ero tifoso della Fiorentina e me la ricordavo con quel logo lì. Poi dopo non vuol dire che non si può cambiare”